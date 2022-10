Vola subito da De Zerbi: la firma ora è vicinissima

Il Brighton targato mister Roberto De Zerbi sta per portare a termine un’interessante operazione in entrata: la fumata bianca è ad un passo

Mancano ancora più di due mesi all’inizio del calciomercato invernale. Eppure i club monitorano costantemente le varie situazioni d’interesse in giro per l’Europa e c’è chi, addirittura, starebbe già per ultimare un primo colpo in entrata.

Stiamo parlando del Brighton di mister Roberto De Zerbi, che nelle scorse settimane ha sostituito l’attuale tecnico del Chelsea Graham Potter. Entriamo più nello specifico: i ‘Seagulls’, stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, sarebbero molto vicini ad ultimare l’acquisto di Facundo Buonanotte, centrocampista offensivo di proprietà del Rosario Central.

Calciomercato, Buonanotte da De Zerbi: firma ad un passo

Diciassette anni, Buonanotte è la stella della nazionale argentina Under 20 e ha collezionato 4 gol e 2 assist in 24 partite giocate. L’accordo con il calciatore c’è, mentre quello tra i club pare sia davvero ad un passo. L’operazione potrebbe concludersi per una cifra sui 12 milioni di euro, 6 di parte fissa più altri 6 legati ai bonus. Oltre ad un 20% della futura rivendita. Colpo intrigante per De Zerbi, che sappiamo essere estremamente capace per quanto concerne la valorizzazione dei giovani talenti.