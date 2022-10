Maldini si scatena: il gioiello nel mirino

Il Milan non si ferma e progetta i prossimi colpi da regalare a Stefano Pioli nell’estate 2023: occhio al baby talento

Il Milan è pronto a preparare la difficile trasferta contro il Torino. I rossoneri, archiviata la bella vittoria sulla Dinamo Zagabria, si ritufferà nel campionato con la speranza di accorciare le distanze dal Napoli capolista.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed il ‘Diavolo’ punta già quelli che potrebbero essere, da giugno, i grandi obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Jolly dall’Olanda: è sfida alla Premier League

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Milan sarebbe presente nella corsa a tre per uno dei grandi protagonisti dell’attuale stagione del PSV. Occhi in Olanda, quindi, con il nome di Xavi Simons che piace non poco al ‘Diavolo’. Il trequartista 19enne, nonostante un lungo contratto con scadenza 2027, potrebbe finire per partire durante la prossima estate. Il trequartista classe 2003 rientra nei profili giovani e di sicuro avvenire voluti dalla proprietà rossonera, per costruire un Milan vincente anche in vista del futuro. 10 gol in 19 presenze, con 4 assist in 1338′ sul rettangolo verde tra campionato e coppe.

A Simons, però, pensano anche due altre grandi società. In primis il Liverpool di Jurgen Klopp, sempre attento ai giovani talenti da consacrare in Premier League. I ‘Reds’ non saranno soli, però. Perchè anche Mikel Arteta è affascinato all’idea di portare Simons in Inghilterra e a fargli vestire la maglia dell’Arsenal. Una corsa a tre con il ‘Diavolo’ in primissimo piano, pronto a farsi avanti tra qualche mese per regalare l’ennesima gemma da coltivare a Stefano Pioli.

Dai rossoneri al Liverpool fino ai ‘Gunners’: il futuro di Simons diviso tra la Serie A e la Premier League.