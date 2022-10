Monza, Pablo Mari rassicura dall’ospedale: il messaggio del difensore

Il difensore del Monza, Pablo Mari, dopo il grave episodio di ieri rassicura tutti con un messaggio dall’ospedale accanto alla moglie

È successo l’impensabile ieri sera per Pablo Mari mentre era con la sua famiglia al centro commerciale di Assago. Il difensore del Monza, insieme ad altre cinque persone, è stato accoltellato alla schiena. Una di loro purtroppo non ce l’ha fatta, una ragazza di 30 anni.

Il difensore del Monza è stato improvvisamente aggredito alle spalle, ma come spiegato ieri da Adriano Galliani, fortunatamente non è stato colpito a livello di organi vitali, ma solo muscolarmente. Il difensore dall’ospedale in cui è ricoverato ha mandato un messaggio per rassicurare tutti.

Monza, Pablo Mari sta bene: il messaggio dall’ospedale al fianco della moglie

È stata una serata terribile quella di Pablo Mari e della sua famiglia. Al centro commerciale di Assago il difensore è stato accoltellato alla schiena finendo in ospedale. Scongiurato il pericolo di vita, il difensore quest’oggi ha voluto tranquillizzare tutti con un messaggio sui social al fianco della moglie dove scrive:

“Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di sostegno che stiamo ricevendo. Siamo vicini ai familiari e gli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite”. Dunque sta bene il difensore del Monza, che ora dovrà iniziare un processo di riabilitazione per tornare in campo tra circa 3 mesi.