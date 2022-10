Inzaghi stregato dal giustiziere della Juventus, ma “serve” Correa

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo gli occhi su Rafa Silva, attaccante del Benfica, autore di una doppietta martedì sera contro la Juventus di Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante l’inizio di stagione non particolarmente esaltante, ha già centrato il primo obiettivo stagionale.

Nella festa del tardo pomeriggio di mercoledì sera infatti, i nerazzurri hanno schiantato, senza riserve, il Viktoria Plzen strappando il pass per gli ottavi di finale di Champions League, per la seconda volta consecutiva sotto la guida tecnica dell’ex allenatore della Lazio. Una qualificazione che, a differenza della scorsa stagione, ha un sapore decisamente diverso e il carattere dell’impresa per quello che era il girone sorteggiato alla Beneamata. Barcellona e Bayern Monaco erano infatti gli spauracchi per l’Inter di Inzaghi che, dopo il flop nella prima giornata con i bavaresi, ha blindato la difesa e ha perso appena due punti nelle quattro partite successive con il guizzo a San Siro della vittoria contro i blaugrana e il pareggio, eroico, al Camp Nou contro la squadra di Xavi Hernandez.

Calciomercato Inter, ora Inzaghi guarda al futuro

Ma oltre alle questioni di campo, il calciomercato resta comunque un pallino nella testa dello staff dell’Inter. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, starebbe già pensando alla prossima stagione e, nel mirino, sarebbe finito Rafa Silva, attaccante del Benfica. Il giustiziere della Juventus, autore di una doppietta nella sfida di martedì contro i bianconeri, è in scadenza nel 2024 e la Beneamata vorrebbe mettere sul piatto una cifra di circa 15 milioni di euro, magari grazie alla cessione di Joaquin Correa, un po’ fuori dal progetto tecnico soprattutto dopo le ultime settimane. Attenzione però alle richieste del Benfica, decisamente alte e, anche se in estate Rafa Silva sarà a scadenza, la società portoghese sarebbe intenzionata a chiedere almeno 40 milioni per il giocatore lusitano.