Rottura definitiva e addio: lo offrono alla Juve per Vlahovic

Un importante calciatore, seguito dalla Juventus, sta attraversando un momento difficile e potrebbe cambiare aria: scambio con Vlahovic

Tanta delusione e amarezza. Questo, in estrema sintesi, lo stato d’animo dei tifosi della Juventus, che hanno visto diventare realtà l’incubo Champions League. Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri sono usciti sconfitti dal match da dentro o fuori contro il Benfica, abbandonando la massima competizione europea.

Il tutto a una giornata dalla conclusione della fase a gironi. Difficile non definire fallimento una simile disfatta, che segna perfino la storia della ‘Vecchia Signora’ oltre all’intera stagione. La società, però, non intende modificare il proprio piano, ossia proseguire il percorso alla guida del tecnico livornese. Nella speranza che la situazione possa aggiustarsi il più in fretta possibile. Ma, fino ad ora, si è visto soltanto un flebile sprazzo di luce (la vittoria nel derby) e andando avanti così ancora a lungo si rischierebbe seriamente di compromettere anche gli altri obiettivi stagionali. Dunque, è bene comunque non dare nulla per scontato. Fra le squadre già eliminate dalla Champions, inoltre, abbiamo pure l’Atletico Madrid.

Davvero incredibile quanto accaduto ai ‘Colchoneros’ col Bayer Leverkusen: l’arbitro assegna un calcio di rigore agli spagnoli nel finale di gara, al nono minuto di recupero. Carrisco fallisce il tiro dal dischetto e condanna i suoi. E a proposito, pare che il penalty volesse tirarlo Joao Felix, vedendosi ricevere un secco ‘no’ come risposta dal compagno ex Monaco. Il giovane trequartista, per giunta, sta attraversando un periodo buio, che alimenta le voci sul suo futuro in ambito di calciomercato.

Calciomercato Juventus, l’Atletico offre Felix per Vlahovic

Entrando più nello specifico, il club biancorosso sarebbe stanco del classe ’99 (compirà 23 anni il 10 novembre), complici alcuni atteggiamenti discutibili fuori dal campo. Il rapporto con mister Simeone non è mai stato eccellente e adesso sembra che si sia quasi arrivati ad una rottura definitiva. Di conseguenza, l’Atletico si sarebbe attivato al fine di cercare una nuova sistemazione a Joao Felix.

In tal senso, lo avrebbe offerto anche alla Juventus in cambio di Dusan Vlahovic. Le valutazioni dei due calciatori più o meno coincidono (intorno ai 70 milioni di euro). Ad ogni modo, presumibilmente, i bianconeri non accetteranno di privarsi della loro punta di diamante, sebbene l’attaccante portoghese piaccia da tempo in quel di Torino.