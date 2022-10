“Inter, vendilo!”: il duro attacco al big di Inzaghi

L’Inter si gode il passaggio del turno in Champions League: arriva tuttavia un duro attacco al pilastro di Simone Inzaghi, in ottica calciomercato

La vittoria in Champions League sul Viktoria Plzen ha consegnato l’accesso agli ottavi di Champions League all’Inter di Simone Inzaghi. In attesa del big match contro il Bayern Monaco valido per l’ultima giornata del gruppo C, i nerazzurri dovranno affrontare a San Siro la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic.

A tenere banco in casa Inter è però anche il calciomercato e le scelte che, da qui ai prossimi mesi, determineranno la strategia sia per le entrate che per le uscite. Beppe Marotta ad un bivio: arriva l’avvertimento che riguarda il futuro di uno dei pilastri nerazzurri.

Inter, annuncio a sorpresa: “Facciano come il Milan”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ il giornalista Furio Focolari ha fatto il punto su quello che potrebbe essere un nodo spinoso, per quanto riguarda il prossimo mercato dell’Inter. Occhi in difesa dove il futuro di Milan Skriniar è tutt’altro che deciso. Vicinissimo all’addio in estate, in direzione PSG, lo slovacco ha finito per rimanere nella Milano nerazzurra. Il suo contratto, però, continua a mostrare una scadenza rischiosa per la ‘Beneamata’. E Focolari, in tal senso, ha le idee chiarissime su quello che dovrebbe essere la scelta della dirigenza interista sull’ex blucerchiato.

“Secondo me l’Inter si deve comportare come il Milan: se Skriniar vuole andare al Psg, che vada. Skriniar è un buon giocatore, non è indispensabile. E’ un buon giocatore, ma in Italia 8 milioni non vale: 8 milioni li pagano in Premier o al PSG”. Un discorso chiarissimo quello portato avanti dal giornalista che, dunque, non si strapperebbe i capelli in caso di cessione, magari già a gennaio, del difensore classe 1995.

In questo primo scorcio di annata, Skriniar ha collezionato 16 presenze complessive, tra campionato e coppe, con 1361′ sul rettangolo verde.