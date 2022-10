Agnelli fuori dalla Juventus: la clamorosa richiesta

Non finiscono i problemi in casa Juventus: la richiesta clamorosa nei confronti del presidente Agnelli dopo le ultime ore frenetiche

In campo e soprattutto fuori dal terreno di gioco: clamorosi colpi di scena in casa bianconera dopo le ultime richieste da parte dalla Procura di Torino.

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano “Libero” la Procura di Torino avrebbe chiesto al presidente Andrea Agnelli non solo gli arresti domiciliari, ma anche l’esclusione della società Juventus. Da quanto si legge dall’inchiesta Prisma per il numero uno del club bianconero si è parlato anche di una “misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per la durata di 12 mesi”.

La richiesta è stata subito respinta dal Gip e questa misura era stata inoltrata anche a Pavel Nedved, Stefano Cerrato, Stefano Bertola e Giovanni Marco Re.

Agnelli, cosa sta succedendo alla Juventus?

Anche il quotidiano “La Stampa” ha rivelato il motivo per il quale il gip ha detto di no all’arresto di Agnelli per “dubbi sul dolo plusvalenze e metodo interrotto da tempo”. Le prossime ore saranno così sempre ricchi di colpi di scena con nuove notizie che potrebbero sconvolgere il mondo del calcio. In quest’ottica è possibile scoprire nuove pratiche per quanto emerso dall’inchiesta Prisma che ha evidenziato così alcune manovre da parte del club bianconero negli ultimi anni.