Offensiva dalla Premier per Rabiot: operazione anti-Milan

Il francese dà ragione ad Allegri: per questa Juventus è indispensabile. Il contratto del francese è però in scadenza a fine stagione

Ha ragione Allegri, Adrien Rabiot è il miglior centrocampista della Juventus ed è impossibile lasciarlo fuori. Con la doppietta all’Empoli, il francese è anche il vice capocannoniere della squadra con 4 gol insieme a Milik, dietro solo a Dusan Vlahovic a quota 7.

Juventus, dilemma Rabiot

Adesso in casa Juve qualcuno comincerà a farsi qualche domanda in merito al contratto in scadenza a giugno, se in sostanza converebbe aprire un dialogo con la mamma-agente Veronique per il rinnovo. La risposta del tecnico è scontata, ma il club deve andare oltre quelle che sono i desideri del proprio allenatore, specie se non vi sono certezze sulla sua permanenza. Il Mondiale in Qatar, che giocherà da protagonista con la maglia della sua Francia, potrebbe fare da spartiacque sulla questione Rabiot, allo stesso tempo riaccendere i riflettori del calciomercato sul ventisettenne di Saint-Maurice. Chissà che non possa rifarsi avanti il Manchester United, ora di nuovo alle prese con il ‘caso’ Cristiano Ronaldo. Gli interessi dalla Premier sono consolidati e non chiamano in causa solo i ‘Red Devils’, ma anche Newcastle e Chelsea.

Calciomercato Juventus, Ziyech e soldi per Rabiot a gennaio

La società di Todd Boehly, dove gioca quel Jorginho non del tutto uscito dai radar de ‘La Vecchia Signora’, potrebbe presentare una proposta da 7-8 milioni di euro più il prestito gratuito con annesso diritto di riscatto a giugno di Hakim Ziyech. Il marocchino è da tempo nei radar del Milan (che può riprovarci l’estate prossima se non addirittura nella finestra invernale) ma potrebbe non dispiacere alla Juve, che nei prossimi mesi dovrà iniziare a guardarsi intorno per la successione di Di Maria.

Giorni fa l’avvocato Ledure, che segue tra gli altri il ventinovenne ex Ajax ai margini della squadra di Potter, è stato alla Continassa e magari l’argomento è stato già toccato… Se Cherubini e soci dovessero rifiutare l’affare (che farebbe infuriare Allegri), i londinesi potrebbero tentare di accaparrarsi Rabiot a parametro zero, mettendo sul piatto lo stesso ingaggio attuale – 7 milioni di euro netti più bonus – più una ricca commissione.