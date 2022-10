Milan, il rinnovo si complica: offerta Real e controproposta da 120 milioni

Il calciatore potrebbe non trovare l’accordo con Maldini dopo il cambio agente, Ancelotti si insinua con una trattativa a suon di colpi

Appena ventiduenne e si è già preso la scena difensiva del Milan, non soltanto nella passata stagione come prezioso jolly alle dipendenze di Pioli ma anche in quella corrente con 10 presenze registrate ed una media di quasi 80 minuti a partita.

Pierre Kalulu è esploso al pari del compagno di reparto Tomori, ma è rimasto sempre un pizzico più indietro sulla scena mediatica. Ma non sembra questo il caso. Il giovane centrale francese, prodotto del vivaio del Lione, ha così convinto la dirigenza rossonera da ricevere una nuova proposta per il prolungamento di contratto con il sodalizio milanese sulla base di nuove condizioni. Fin qui nessuna complicanza, se non fosse che appena un paio di giorni fa il calciatore ha cambiato rappresentati: oggi i suoi affari sono nelle mani della Stellar, quindi è tutto da rifare.

Calciomercato, Maldini non si accontenta: per Kalulu chiede il top

Come se non bastasse, forte dell’intoppo burocratico frapposto tra Milan e calciatore, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Kalulu per la sessione estiva di mercato. La proposta consisterebbe in una base cash più il cartellino di Dani Ceballos, da tempo uno degli obiettivi maggiormente ricercati dai rossoneri. Il quadro però non convincerebbe il direttore sportivo Maldini che, al contrario, avrebbe in mente l’idea di strappare il talento Camavinga. Peccato che il prezzo di quest’ultimo si aggira intorno ai 120 milioni di euro, ben lontani dai 30 milioni di Kalulu. Parlare di potenziali conguagli è fin troppo presto ed anche piuttosto improbabile.