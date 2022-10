Spalletti batte Allegri: contropartita e cash per il gioiello giallorosso

Prosegue la contesa tra Napoli e Juventus, presto in arrivo l’offerta di un profilo di interesse più il conguaglio cash alla Roma

Appena qualche giorno fa in Spagna si parlava di una possibile aggressione da parte del Napoli di Spalletti verso un profilo che piace e non poco alla Juventus, ancora nelle mani di Allegri. Il tecnico bianconero lo segue da tempo immemore, ma da quando Mourinho siede sulla panchina della Roma sono stati imposti dei paletti ben precisi per qualsiasi pretendente.

Nicolò Zaniolo, per quanto appetibile, non è in saldo: le rispettive dirigenze in contesa hanno da sudare per poter pensare anche solo di avvicinarsi al tavolo dei giallorossi per discutere di una eventuale cessione. Senza neppure contare le volontà del calciatore, apparso a tratti dubbioso della sua permanenza e in certi momenti persino vicino alla dipartita. Situazioni che, bene o male, sono sempre rientrate.

Napoli, c’è voglia di Zaniolo: la mossa per battere la Juve

Questa volta, però, il pressing di partenopei non è di bassa levatura. Il presidente De Laurentiis fiuta la scia del campione da lontano e promette alla Roma una trattativa equa, includendo il cartellino dell’esterno azzurro Matteo Politano – valutato circa 20 milioni – più un conguaglio cash da altri 15 milioni per poter quantomeno pareggiare la valutazione complessiva di Zaniolo che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Non si esclude, però, che il prezzo possa lievitare ancora.