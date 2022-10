Guardiola ci riprova: 114 milioni al Milan per il top player

Il calciatore era già entrato in orbita City nei mesi scorsi e il tecnico spagnolo non demorde, nuova maxi offerta al Milan per la cessione

L’ultima volta che si è parlato di un forte interessamento del Manchester City è stato intorno alla fine di maggio, quando la squadra di Pep Guardiola si confermava ai vertici del campionato di Premier League con l’ennesima vittoria in tasca e il Milan usciva campione d’Italia per la prima volta dopo annate di predominio bianconero (e una pennellata di nerazzurro).

I ‘Citizens’ avevano e hanno bisogno di un terzino sinistro di ruolo, al fine di non dipendere esclusivamente dalla duttilità di fascia di Joao Cancelo, ex conoscenza del campionato nostrano. Quindi quale profilo migliore di Theo Hernandez: il francese è abile in fase di copertura ed è un treno nelle offensive. Per di più, da qualche stagione ormai, è etichettato come uno dei terzini più forti al mondo. Nulla da aggiungere, nonostante il temperamento che a tratti lascia desiderare.

Calciomercato, Theo Hernandez gioiello di Casa Milan

Per Pioli era e resta un’arma di pregevole fattura: non c’era intenzione di cederlo nella sessione estiva di mercato passata e non c’è intenzione di farlo neppure in quella seguente. Ma per Maldini non sarà compito facile trattenerlo: il City potrebbe mettere sul piatto un’offerta da 100 milioni di sterline, pari a circa 114 milioni di euro. Le valutazioni verranno fatte già da gennaio, ma è altamente probabile che l’eventuale trattativa possa protrarsi anche oltre. Molto dipenderà non soltanto dalle volontà del calciatore ma anche dall’intenzione della dirigenza rossonera di privarsi di uno dei suoi elementi più incisivi di sempre.