Una freccia in più per Inzaghi: idea di scambio con Sensi

L’Inter pensa a una freccia per il proprio reparto offensivo e punta il mirino in Serie A: idea di scambio con Sensi

In casa Inter c’è la massima concentrazione per continuare a scacciare la crisi di inizio stagione. Questa sera i nerazzurri affronteranno la difficile trasferta contro la Fiorentina, mentre settimana prossima ci sarà la fondamentale partita di Champions League contro il Viktoria Plzen, che potrebbe regalare l’accesso agli ottavi.

Nel frattempo la dirigenza nerazzurra inizia a pensare anche a come rinforzare in chiave calciomercato la rosa di Simone Inzaghi. Nel mirino potrebbe esserci una freccia della Serie A. Si pensa all’inserimento di Stefano Sensi nell’affare.

Calciomercato Inter, Kouame nel mirino: soldi più scambio con Sensi l’offerta alla Fiorentina

L’Inter inizia a pensare al futuro della rosa di Simone Inzaghi, cercando di colmare alcune lacune. In attacco soprattutto i nerazzurri potrebbero avere bisogno di qualche nuovo innesto, così il mirino di Marotta potrebbe essere puntato i Serie A, direzione Firenze.

Infatti l’Inter potrebbe inserire nella lista degli obiettivi l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame. Dopo il prestito all’Anderlecht l’attaccante ivoriano è tornato a Firenze, segnando due gol in nove partite fino ad ora. L’offerta che l’Inter potrebbe formulare potrebbe prevedere l’inserimento di Stefano Sensi come contropartita, oltre a un conguaglio economico di 12 milioni a favore della Fiorentina. Dunque sin da ora l’Inter pianifica le mosse per rinforzare l’attacco in futuro.