Vittoria senza sorriso per Pioli: “Non solo Diaz infortunato”

Il mister rossonero Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa subito dopo la grandi vittoria sul Monza.

Il mister Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il poker rifilato al Monza. Sulla prestazione dei suoi ha dichiarato che è “Soddisfatto della prestazione, ma non è stata una partita semplice; abbiamo fatto bene in fase difensiva, ma possiamo fare meglio. Abbiamo segnato 4 gol a un avversario che ne aveva subito solo 1 nelle ultime 4 gare.

Sui problemi che hanno riscontrato Brahim Diaz e Dest, ha specificato che “sembrano robe lievi per Dest e Brahim. Mi auguro sia così perché ci aspettano partite importanti come quella di martedì a Zagabria”. Sul mancato impiego di Thiaw dice che “ho fatto la scelta che ritenevo la migliore per la squadra”.

Pioli in conferenza stampa: “Sono qui per aiutare i miei giocatori”

Il tecnico ha detto la sua anche su Brahim Diaz e De Ketelaere spiegando che “Sono qui per aiutare i miei giocatori. Brahim sta facendo questo perché ha qualità ed è orgoglioso, così sta facendo Charles e così farà Charles. Dobbiamo rispettare i tempi di crescita e inserimento; chiaro fosse deluso, ma non era facile segnare in quella occasione. Normale sia un po’ giù di morale, ma ha tutto ciò che ci aspettavamo; deve continuare così come sta facendo”.

Infine, ha detto la sua anche su Origi e Giroud specificando che “sono contentissimo di avere entrambi. Sono contentissimo per Divock, ha sofferto tanto. Spero di averli a disposizione entrambi, sono attaccanti molto forti. Ho tanti giocatori forti e c’è lo spirito giusto. Divock ha caratteristiche per ripartire con più gamba, Giroud è un giocatore diverso”.