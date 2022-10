Fiorentina-Inter, esplode la polemica: “Poteva spezzargli la gamba”

Clamorosa polemica per la decisione arbitrale di Valeri di non estrarre nemmeno il cartellino giallo in occasione del rigore per la Viola

Partita accesa, maschia, quella del ‘Franchi’ tra Fiorentina ed Inter. Il doppio vantaggio nerazzurro, firmato da Barella e Lautaro Martinez, sembrava aver indirizzato chiaramente il match dalla parte dei nerazzurri dopo appena 15′ di gioco. Al 33′ però, un episodio controverso ha rimesso in gara i ragazzi di Italiano. Sui social è esplosa la polemica per la decisione arbitrale.

A palla ormai lontana, e comunque dopo che l’intervento del giocatore viola Bonaventura era già avvenuto, Federico Dimarco è entrato pericolsamente sulla gamba dell’ex giocatore del Milan. Dopo aver rivisto l’episodio al VAR, l’arbitro Valeri ha sì assegnato il sacrosanto penalty alla Fiorentina, ma senza estrarre alcun cartellino per il giocatore della Nazionale. Visto e rivisto più volte, poteva tranquillamente scattare il rosso per Dimarco. Dello stesso avviso sono parecchi utenti su Twitter, compresi alcuni addetti ai lavori. Ecco le reazioni.

Fiorentina-Inter, i social insorgono: “Era da rosso!”

Ma se dai quel rigore con quel fallo pericoloso da spezzare la gamba a Bonaventura, perché non hai estratto il rosso? #FiorentinaInter — SenzaFiltro (@2309mail) October 22, 2022

Nemmeno giallo.

Rivisto anche al VAR In un Fiorentina-Juventus se non avessero dato rosso per questa roba da killer si sarebbe sciolto il governo appena insediato causa guerra civile…#FiorentinaInter pic.twitter.com/cwIBKIXmG7 — SandroSca(rpa) (@SandroSca_rpa) October 22, 2022

Rosso di Di Marco clamoroso. Come si fa a non pensare male. #FiorentinaInter #SerieA — Redburp (@IlfuMirco) October 22, 2022