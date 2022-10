Rivoluzione Juve con cinque volti nuovi: i nomi

Le grandi squadre del nostro campionato, sono già proiettate sul mercato in vista della prossima stagione.

Non c’è solo il campo a catturare le attenzioni delle società, ma anche il mercato sia invernale che estivo per quanto riguarda la prossima stagione. Una delle squadre più attive è sicuramente la Juventus, che sta cercando calciatori in grado di aumentare le qualità della rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

Il club bianconero sta valutando molti profili sia nel nostro campionato che all’estero, per cercare di rifondare una rosa che possa primeggiare in Serie A e possa dire la sua anche in ambito europeo. Proprio per questo motivo, i dirigenti, sembrano aver messo gli occhi sulla Liga spagnola in vista della prossima stagione.

La Juventus guarda in Liga per la rifondazione in vista della prossima stagione

Come detto, la dirigenza bianconera sembra decisamente interessata a svariati calciatori che militano nel campionato spagnolo. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, per quanto riguarda il reparto difensivo i nomi che più stuzzicano i bianconeri sono Bensebaini e Pedraza, per sostituire Alex Sandro in scadenza 2023. Pedraza è l’obiettivo numero uno, ma Bensebaini è il più fattibile visto che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno con il Borussia Mönchengladbach. Un altro calciatore difensivo che piace, e non poco, è Pau Torres in forza al Villareal. La Juventus è alla ricerca di un vice Bonucci vista l’età che avanza, e il calciatore classe 1997 del Villareal potrebbe essere il profilo giusto.

Per il centrocampo l’obiettivo numero uno è Rodrigo De Paul, ex Udinese e ora in forza all’Atletico Madrid. Simeone non si opporrebbe ad una sua partenza, e la Juventus potrebbe approfittarne. Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, il grande nome è Marco Asensio, esterno del Real Madrid. Il ragazzo di Mallorca, non trova molto spazio con Ancelotti e potrebbe lasciare il club al termine della stagione. Altro aspetto molto importante legato ad Asensio è che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e, al momento, non ci sono margini per un possibile rinnovo del contratto. Per la porta, invece, piace Mamardashvili che si sta mettendo in mostra con il Valencia. Il problema principale è il prezzo molto alto, visto che il contratto scadrà nel 2027 e la clausola è fissata a 100 milioni di euro. La cosa certa è che la Juventus sta iniziando a progettare il futuro.