Bennacer intriga Simeone: sì allo scambio che frega la Juve

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, è una delle liete sorprese del Milan targato Pioli: scambio da urlo con Simeone

Novità importanti per quanto riguarda anche il futuro di Ismael Bennacer, sempre in campo in questa stagione sotto la guida di Stefano Pioli. Una crescita esponenziale dopo l’addio di Kessie, capitano dei rossoneri negli ultimi anni. L’ex Empoli ha conquistato la fiducia formando insieme a Tonali una diga a centrocampo: la sua esplosione ha attirato gli interessi anche dell’Atletico Madrid, con Simeone pronto anche a proporre uno scambio con il club rossonero.

Il Milan continua ad entusiasmare in Serie A: nonostante tante assenze, i risultati per Stefano Pioli arrivano senza sosta con qualche problema di troppo in Champions League. Così potrebbero esserci novità importanti anche per quanto riguarda il futuro di diversi giocatori che si stanno mettendo in mostra in questo scorcio di stagione. Il Milan vorrebbe bissare il successo della scorsa stagione con la vittoria dello Scudetto, ma la competizione è sempre più agguerrita con diverse compagini, tra cui il Napoli, che darà filo da torcere fino alla fine.

Milan, idea addio Bennacer: scambio in Spagna

Uno su tutti è il centrocampista algerino, Ismael Bennacer, protagonista di ottime prestazioni che ha attirato il forte interessamento dell’Atletico Madrid de “El Cholo” Simeone. Dalla Spagna tante squadre della Liga spagnola pensano all’ex Empoli: così i colchoneros potrebbero provare l’assalto definitivo con uno scambio che farebbe invidia alla Juventus. Nell’affare potrebbe rientrare così il centrocampista argentino, Rodrigo De Paul, che conosce molto bene la Serie A dopo gli anni d’oro con la maglia dell’Udinese.

Il suo feeling con Simeone non è dei migliori e così, dopo il Mondiale, potrebbe anche pensare di andare via. Lo stesso sudamericano è stato accostato da mesi al club bianconero: Di Maria e Paredes sono molti amici del giocatore dell’Atletico visto che in Nazionale stanno sempre insieme. Ora testa al Mondiale per poi prendere una decisione definitiva con il Milan spettatore interessato.