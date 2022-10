Lukaku ancora out: quando torna il bomber dell’Inter

Lukaku non ci sarà per la trasferta dell’Inter contro la Fiorentina: ecco quando torna il bomber nerazzurro

L’Inter si prepara alla trasfera dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina, in un momento in cui ha ritrovato risultati e prestazioni importanti, non solo in Champions League ma anche in campionato.

I nerazzurri hanno ritrovato le vittorie senza un perno come Brozovic. Inzaghi lo ha rimpiazzato con Asllani in alcuni momenti, in altri, invece, ha adattato Calhanoglu nel ruolo di regista. Un altra assenza importante è quella di Romelu Lukaku che manca ormai da quasi due mesi, esattamente dal 28 agosto.. Il belga ha saltato numerose partite a causa di un problema muscolare che sta avendo delle complicazioni. Lukaku sembrava pronto al rientro in vista della trasferta contro la Fiorentina ma è arrivato un ulteriore rinvio.

Inter, altro rinvio per Lukaku: out per Firenze, possibile convocazione in Champions

Simone Inzaghi ha provato a recuperarlo ma alla fine ha deciso di non convocarlo per la trasferta di Firenze, in programma domani sera alle 20:45. Lukaku in settimana era tornato parzialmente in gruppo ma il suo rientro è slittato nuovamente. Il centravanti belga resterà alla Pinetina per proseguire il suo lavoro personalizzato, con l’obiettivo di essere convocato per la gara decisiva di Champions League contro il Viktoria Plzen del 26 ottobre.

Il suo recupero ha avuto diverse complicazioni e col Mondiale alle porte il calciatore sembra voler andare cauto. Inzaghi ha parlato delle condizioni dell’ex Chelsea e della possibilità di vederlo nella lista dei convocati per la gara di Champions: “Finalmente ha superato la lesione muscolare che lo ha tenuto lontano per molto tempo. Cercheremo di portarlo in Champions e vedendolo lavorare sono molto fiducioso“.