Ha chiesto la cessione: via dall’Inter con lo scambio

L’Inter continua a lavorare in ottica futura anche con possibili cessioni a gennaio: il giocatore non è più felice

Novità assoluta in casa Inter con Simone Inzaghi che ha optato anche per altre scelte a centrocampo: il nerazzurro avrebbe chiesto già la cessione per giocare con maggiore continuità dopo la panchina forzata in queste sfide.

Il centrocampista albanese, Kristjan Asllani, non è più felice all’Inter visto che non è nemmeno la prima scelta dopo l’infortunio di Brozovic. Il classe 2002 è finito così in panchina visto che Inzaghi gli ha preferito Calhanoglu nel ruolo da regista. L’ex Empoli avrebbe chiesto a gennaio per giocare di più, ma la società nerazzurra non vorrebbe darlo in prestito.

Inter, Asllani può andare via in prestito

Così l’idea potrebbe essere quella di un prestito ad Empoli per far rientrare nella trattativa anche il terzino sinistro originario di Avellino, Fabiano Parisi, che si sta mettendo in luce proprio in Toscana, ma in questo modo Simone Inzaghi non avrebbe tante alternative a centrocampo. L’altra idea sarebbe quella di uno scambio di prestiti con Schouten del Bologna. Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Asllani, pronto a giocarsi tutte le sue carte altrove dopo la panchina a Milano anche dopo l’infortunio del croato Brozovic. L’Inter continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni già a partire dalla sessione invernale di calciomercato.