Ribery, ora è UFFICIALE: addio al campo ma resta a Salerno

Franck Ribery lascia ufficialmente il calcio giocato: entrerà da subito nello staff di Davide Nicola, restando quindi a Salerno

Poche parole, ma dense di significato. Franck Ribery ha affidato ai suoi canali social l’annuncio che era nell’aria già dalla fine della scorsa stagione. Il fuoriclasse lascia il calcio giocato.

“Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me no. Grazie a tutti per questa grande avventura“. Queste le parole del francese, che appende gli scarpini al chiodo dopo una carriera straordinaria. L’esperienza a Salerno però non finisce qui: è stato lo stesso club campano, con un comunicato diffuso sul proprio sito, ad annunciare il nuovo ruolo del transalpino in società.

Il comunicato UFFICIALE della Salernitana e le parole di Nicola

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Franck Ribery. La Società lo ringrazia per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata e per l’impegno profuso, per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica salvezza in Serie A, per aver onorato al meglio i colori granata e per tutto quello che ha rappresentato per il mondo del calcio. L’U.S. Salernitana 1919 è lieta inoltre di comunicare che Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo Stadio ‘Arechi’ prima della gara contro lo Spezia“, si legge nella nota del club granata.

🤴𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤 ♾️ 🇱🇻 𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 ❤️ Domani allo Stadio “Arechi” prima di Salernitana – Spezia Franck Ribery saluterà i tifosi granata.@FranckRibery #Ribery #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/hX0D4w3pNl — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 21, 2022

La conferenza stampa di Nicola

“Quando si vede Franck non si può che avere una idea unica. Sappiamo tutti cosa abbia rappresentato per il calcio e per la Salernitana. Per me è una gioia il fatto che voglia restare qui, seppur sotto un’altra veste. Averlo all’interno del nostro staff è un piacere, avrebbe potuto fare qualunque cosa in qualunque parte del mondo e invece ha accettato di restare con noi”, ha esordito il tecnico in conferenza stampa.

“Sarà un collaboratore a 360°, è un potenziale allenatore per personalità, conoscenze e capacità di sdrammatizzare e di leggere i momenti. Ora è dall’altra parte della barricata e potrà percepire dinamiche diverse. E la sua voglia di apprendere ancora mi piace. Spero domani possa essere al mio fianco in panchina“, ha concluso.