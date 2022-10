La Juventus prepara il dopo Di Maria: super colpo da 40 milioni

La Juventus sarebbe già pronta a cercare l’erede di Di Maria in vista della prossima stagione: occhio al nome di Dani Olmo, fantasista spagnolo del Lipsia

La Juventus di Massimiliano Allegri, stasera all’Allianz Stadium, sfiderà l’Empoli di Paolo Zanetti in occasione del primo anticipo dell’11esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, dopo la vittoria a Torino nel derby contro la squadra di Ivan Juric, cercano continuità nel match con i toscani con uno sguardo a quella che sarà la gara più delicata del gironcino di Champions, l’ultima per avere una speranza di qualificazione: la trasferta a Lisbona in casa del Benfica. La sconfitta interna con i lusitani e il tonfo in Israele contro il Maccabi Haifa hanno praticamente condannato la Juventus che ora deve vincere due gare con Benfica e PSG e sperare in un passo falso della compagine portoghese, bravissima a vincere a Torino contro una Juventus apparsa decisamente spenta e appannata. La Vecchia Signora non potrà fare affidamento su Angel Di Maria, fermo per un problema muscolare. L’argentino, in ottica calciomercato, dovrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione e i bianconeri avrebbero già in mente il nome dell’erede.

Calciomercato Juventus, addio Di Maria: erede top

Se Angel Di Maria non dovesse prolungare il contratto con la Juventus, ipotesi più quotata, i bianconeri sarebbero pronti a fare un tentativo per Dani Olmo, fantasista spagnolo del Lipsia. Il giocatore iberico, protagonista contro l’Italia anche nella semifinale dell’Europeo dello scorso anno, ha un valutazione di circa 40 milioni di euro che potrebbe ridursi sensibilmente vista l’imminente scadenza del contratto nel 2024. La Vecchia Signora potrebbe provare a mettere sul piatto non più di 25 milioni di euro, una cifra che però non sembrerebbe bastare alla società tedesca, considerando anche i molti club interessati alle prestazioni di Olmo.