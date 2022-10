Duello Juve-Mourinho: il portiere è una priorità

Il calciomercato di Roma e Juventus può intrecciarsi a giugno: colpaccio tra i pali, parte la sfida

Situazioni di classifica diverse, quelle vissute da Juventus e Roma. Se il ritardo della ‘Vecchia Signora’ è importante, i giallorossi sono adesso in piena corsa per le prime posizioni ed occupano il quarto posto. Gli uomini di Allegri scenderanno stasera in campo contro l’Empoli mentre i capitolini, domenica, nel derby del Sole con il Napoli.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve, ecco perchè Juve-Roma, lontano dal rettangolo verde, potrebbe essere un duello anche per il promettende portiere.

Juve o Roma: ecco il colpo tra i pali

Non è un mistero che già da oltre un anno la Juventus stia pensando ad un nuovo portiere che erediti i pali bianconeri da Szczesny. Il polacco, in scadenza il 30 giugno 2024, potrebbe dunque partire al termine dell’attuale stagione lasciando spazio ad un nuovo estremo difensore per la porta della ‘Vecchia Signora’. Ed il nome che starebbe maggiormente stuzzicando il ds Cherubini è quello di Guglielmo Vicario, una delle sorprese dell’Empoli in questa Serie A.

Il 26enne friulano, arrivato per 8,5 milioni di euro dal Cagliari la scorsa estate e si sta attestando tra i migliori portieri del nostro campionato. Anche Mourinho ha messo gli occhi su Vicario ed è pronto a sfidare la ‘Vecchia Signora’ per Vicario che l’Empoli si godrà almeno fino a fine anno.

Dalla Juventus alla Roma, dunque: c’è già la fila per il portiere classe 1996 che ad Empoli ha già conquistato tutti.