Paredes out e la scelta Kean, Allegri esce allo scoperto

La spiegazione di Massimiliano Allegri sulla scelta di Kean da titolare nella gara tra Juventus ed Empoli ma anche su Paredes

La Juventus apre l’11a giornata di Serie A all’Allianz Stadium contro l’Empoli. Reduce dalla vittoria nel derby contro il Torino, la squadra di Allegri cerca conferme di risultati e prestazioni.

Scelte particolari per Allegri che sceglie la difesa a tre con Rugani, Bonucci e Danilo e Locatelli in mezzo al campo preferito a Paredes. In avanti il tecnico toscano sceglie Moise Kean per affiancare Vlahovic e non Milik. Una scelta strategica per sfruttare i cambi a gara in corso ma anche in ottica Champions League contro il Benfica, gara in programma nella prossima settimana in Portogallo. Di seguito le parole di Allegri nel pre-partita ai microfoni di DAZN, e la spiegazione delle scelte.

Allegri: “Kean in forma, ho preferito dargli fiducia”

Di seguito le parole di Massimiliano Allegri nel pre-partita di Juventus-Empoli: “L’Empoli gioca bene, squadra sbarazzina e ben organizzata. Bisognerà fare una prestazione giusta e di grande attenzione, altrmenti la gara col Torino sarà stata inutile e fine a se stessa.

Kean dal 1′ minuto? Moise ha fatto bene col Torino e voglio sfruttare il suo buon momento. Ci sono tante gare ravvicinate e quindi sto facendo rifiatare un po Paredes. Serve attegiamento di squadra, senza avere la fretta di prendere subito la vittoria ma giocare con continuità per tutti e 95 i minuti”.