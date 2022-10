Svolta improvvisa e addio Juve: UFFICIALE la firma

Un obiettivo di calciomercato della Juventus ha appena firmato il nuovo contratto col suo club attuale: arriva l’annuncio ufficiale

Ci avviciniamo a grandi falcate alla sfida che aprirà l’undicesima giornata di Serie A. In campo Juventus ed Empoli, che si affronteranno faccia a faccia fra le mura dell’Allianz Stadium. Superfluo sottolineare come per i bianconeri sia assolutamente imprescindibile conquistare i tre punti oggi, in modo anche da prepararsi nel miglior modo possibile alla delicatissima sfida Champions (da dentro o fuori) contro il Benfica.

Il successo nel derby, grazie alla zampata di Vlahovic, ha riportato un po’ di fiducia nell’ambiente. Ma, chiaramente, c’è bisogno di dimostrare ancora molto, prima di poter uscire definitivamente dalla vortice della crisi. L’equilibrio è precario e tutto può crollare di nuovo da un momento all’altro. Motivo per cui è necessario rimanere altamente concentrati e non sottovalutare alcuna partita, a prescindere dal valore tecnico dell’avversario. Questa prima parte di stagione è stata a dir poco pessima, ma pure sul fronte calciomercato la situazione non è entusiasmante.

È appena sfumato, infatti, un obiettivo in entrata della ‘Vecchia Signora’, che teneva il mirino puntato su questo profilo da ormai diverso tempo. Stiamo parlando di Gabriel Magalhaes, difensore centrale in forza all’Arsenal. Il brasiliano era stato individuato dai bianconeri come possibile erede di Chiellini, essendo – tra l’altro – un mancino naturale. Il piano, però, è definitivamente andato in fumo: il classe ’97 ha rinnovato il proprio accordo scritto, giurando fedeltà ai ‘Gunners’.

Calciomercato Juventus, Gabriel ha rinnovato con l’Arsenal: è UFFICIALE

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dall’Arsenal: “Gabriel Magalhaes ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con l’Arsenal – si legge nella nota -. Da quando è arrivato dal Lille nel settembre 2020, Gabriel è diventato una parte fondamentale della nostra prima squadra, mettendo a referto 81 presenze in tutte le competizioni. Tutti nel club vorrebbero congratularsi con lui per il suo nuovo contratto e attendono con impazienza il suo continuo contributo“. Niente da fare, dunque, per la Juventus, che dovrà guardarsi attorno alla ricerca di altre opportunità.