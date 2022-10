Xavi in bilico, la doppia mossa di Laporta beffa la Juve

Il clamoroso precipitare della situazione Xavi in casa Barcellona potrebbe avere delle conseguenze dirette sulle strategie della Juve

Come gettare tutto (o quasi) alle ortiche nel giro di appena 10 giorni. Almeno agli occhi del suo presidente e dell’agguerrito consiglio d’amministrazione blaugrana. Xavi Hernandez, l’allenatore del Barcellona, è passato in pochi giorni dall’essere favorito per il passaggio agli ottavi di finale di Champions, a dover masticare amaro accontentandosi quasi certamente del solo posto in Europa League. Ma c’è di più.

In campionato, dove il Barcellona non prendeva gol dal 21 settembre e dove fino a domenica pomeriggio condivideva il primato con il Real Madrid, sono arrivati 3 gol subiti tutti insieme. E proprio nel Clasico, per giunta. Improvvisamente le certezze attorno al ‘profeta in patria’ si sono dissolte, soprattutto nella testa del patron Laporta. Che medita una mossa, che poi ne porterebbe un’altra, che potrebbe rappresentare una beffa per la Juve.

Laporta pensa al doppio colpo: Juve beffata

Come riporta il portale ‘Elnacional.cat’, se la situazione, in casa blaugrana, non dovesse migliorare in fretta, Laporta non esclude un clamoroso avvicendamento del suo protetto. L’erede, il candidato numero uno nella testa del presidente, si chiama Thomas Tuchel, ex tecnico del Chelsea. Si dà il caso che il tedesco sia anche tra i papabili nuovi allenatori della Juventus qualora il percorso con Max Allegri non dovesse portare dei risultati tangibili già in questa stagione. Ma anche qui c’è dell’altro.

Uno dei prediletti dell’ex tecnico del PSG è Jorginho, il centrocampista ancora ai Blues col contratto in scadenza nel prossimo giugno. Col rinnovo che tarda ad arrivare, la Juventus sta da tempo facendo più di un pensierino sull’ex metronomo di Sarri ai tempi del Napoli. Peccato che, appunto, se Tuchel approdasse in Catalogna potrebbe facilmente convincere il suo pupillo a seguirlo in Spagna. Il Barcellona metterebbe così a segno l’ennesimo colpo a zero della nuova gestione Laporta, beffando la Juve sul terreno dell’acquisto di top player ormai svincolati.