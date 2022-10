Xavi medita vendetta: l’intreccio che fa tremare l’Inter

Il Barcellona ha bisogno di rinforzi e pensa già al prossimo mercato: Xavi potrebbe decidere di tuffarsi su un’importante pedina dell’Inter

Il clima migliora in quel di Milano, sponda nerazzurra. La vittoria inaspettata contro il Barcellona ha scacciato parte delle nubi che affliggono da un po’ di tempo l’intricato e vastissimo universo Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti ad andare oltre i pronostici, prendendosi tre punti fondamentali in Champions League di fronte alla temibile truppa targata Xavi e Lewandowski.

La scena se l’è presa più degli altri Hakan Calhanoglu, infilando Ter Stegen da fuori area con una staffilata rasoterra che non ha lasciato scampo all’estremo difensore tedesco. Questo successo, però, è soprattutto merito del gruppo, tornato ad essere compatto e coeso per poco più di 90 minuti. Ma ora viene il difficile: sì, perché la ‘Beneamata’ è chiamata a dare continuità. A partire dalla gara fuori casa in programma domani contro il Sassuolo (ore 15:00).

C’è il rischio che l’ultima serata di San Siro si riveli soltanto una parentesi, che – per quanto meravigliosa – sarebbe certamente insufficiente nel computo generale. Ad ogni modo, è giusto guardare al prossimo futuro con maggior fiducia rispetto a qualche giorno fa. Va sottolineata, inoltre, l’ottima prova di Milan Skriniar, a cui è stata affidata la fascia da capitano in assenza di Handanovic. E a proposito, il nome del centrale slovacco potrebbe collegarsi al club blaugrana anche in ambito di calciomercato.

Calciomercato Inter, il Barcellona può piombare su Skriniar: intrigo con Martinez

Entrando più nello specifico, gli spagnoli – a causa degli infortuni – necessitano di rinforzare la difesa e starebbero pensando di intervenire già a gennaio, come riferisce ‘Mundo Deportivo’. I catalani avrebbero già un accordo con Inigo Martinez dell’Athletic Bilbao e non è da escludere a questo punto che provino ad anticipare il suo approdo alla corte di Xavi, considerando che il contratto del calciatore è in scadenza giugno 2023. A patto, ovviamente, che l’Athletic Bilbao accetti di privarsi del difensore ad un prezzo molto abbordabile.

L’ex Real Sociedad, però, soffre dalla pre-season di una tendinite rotulea al ginocchio sinistro, dalla quale ha recuperato di recente. Ma la situazione desta comunque preoccupazione in casa Barcellona, che non vuole avere a che fare con ulteriori problematiche di natura fisica. Di conseguenza, se Martinez – ad oggi prima opzione della lista – non dovesse dare le giuste garanzie, i blaugrana potrebbero decidere di tuffarsi proprio su Skriniar, anche lui in scadenza giugno 2023. La volontà dell’Inter è quella di rinnovare il prima possibile l’accordo, ma al momento certezze non ce ne sono in tal senso. Dunque, oltre al sempre vigile Paris Saint Germain, andrà tenuta d’occhio anche la pista Barcellona per quanto concerne il futuro del centrale nerazzurro.