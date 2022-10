Bonucci dice addio alla Juventus: c’è la data

La Juventus torna a respirare dopo il derby vinto contro il Toro, ma c’è una notizia che tiene banco

La Juventus torna a vincere dopo le sconfitte contro Milan in campionato e Maccabi Haifa in Champions League.

Dusan Vlahovic ha donato una boccata d’aria fresca a Massimiliano Allegri, che ha rischiato di rosolare a fuoco lento nelle ultime settimane. Tra voci di esonero e critiche provenienti dalla tifoseria, il mister toscano ha compiuto anche delle scelte di formazione che hanno messo la partita sui binari giusti. Infatti nell’undici iniziale è mancato il nome di un campione d’Europa, insostituibile fino all’anno precedente.

Bonucci è addio, ecco la data

Leonardo Bonucci è stato escluso dall’undici titolare che ha battuto il Torino in un derby che ha da sempre un grande fascino. Il difensore campione d’Europa è stato messo da parte nuovamente e i rapporti con ambiente e mister non sembrano godere di una grande fiducia, o almeno non più come qualche mese fa. Il calciatore avrebbe pensato addirittura all’addio in gennaio, ma invece Tuttosport prospetta tutt’altro esito per il calciatore. Infatti secondo il quotidiano piemontese Bonucci potrebbe rimanere alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto, che è fissata a giugno del 2024. All’ormai non più tenera età di 35 anni, il capitano della Juventus ha disputato 10 partite in questa stagione tra campionato di Serie A e Champions League. Ha persino segnato un goal, ma le sue prestazioni nel complesso non hanno convinto Allegri, che contro il Torino lo ha inserito solo a causa dell’infortunio di Bremer.