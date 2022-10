L’Inter comincia a ‘tremare’: 68 milioni dalla Premier

Il calciomercato di gennaio può riportare i nerazzurri nella situazione di grande precarietà vissuta già in estate. Due big nel mirino

Il calciomercato di gennaio, tanto per intenderci quello appena dopo il Mondiale in Qatar, si preannuncia scoppiettante. Ma non per tutti. L’Inter, per esempio, rischia di rivivere la stessa situazione di grande precarietà vissuta l’estate scorsa. E non solo per quanto concerne la questione Skriniar, che Marotta e soci proveranno a blindare nelle prossime settmane.

La Premier è quella che potrebbe mettere in grossa difficoltà Zhang e soci. Dal massimo campionato inglese, infatti, possono arrivare ‘tentazioni’ di natura economica che per un club in grosse difficoltà come l’Inter sarebbe complicato non caderci. Almeno tre squadre, Newcastle, West Ham e Manchester United, potrebbero andare all’assalto di Hakan Calhanoglu, ‘scopertosi’ anche regista di ottimo livello nelle supersfide di Champions col Barcellona.

Le eventuali offerte per il turco, il cui contratto da 5 milioni netti scade nel 2024, potrebbero raggiungere i 25-28 milioni di euro. Tutta plusvalenza, nel caso, visto che venne preso dopo l’addio a zero al Milan.

Calciomercato Inter, da Calhanoglu a Dumfries: 40 milioni dal Chelsea

A West Ham, Newcastle e United può aggiungersi poi il Chelsea. Obiettivo dei londinesi sempre lui, Denzel Dumfries. La proposta della società di Todd Boehly per il terzino olandese, come Calhanoglu ‘arma’ importante della formazione di Inzaghi, potrebbe essere di una quarantina di milioni di euro. Va detto che gli addii di Calhanoglu e Darmian – anche di uno solo – rischierebbero di ‘sconguassare’ la stagione interista.