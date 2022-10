ESCLUSIVO | Un difensore per Gattuso: mirino in Serie A

Gennaro Gattuso, alla guida del Valencia, è alla ricerca di un difensore per rinforzare la propria retroguardia: mirino puntato in Serie A

Il Valencia ha deciso di ripartire da Gennaro Gattuso in panchina in questa stagione. Il club spagnolo dopo diverse annate deludenti si affida al tecnico italiano per cercare di tornare in Europa. In questo inizio di stagione le cose stanno andando molto bene per Gattuso, con la sua squadra attualmente al settimo posto in Liga.

Sia l’attacco che la difesa stanno facendo bene, con 14 gol fatti e 8 subiti, ma Gattuso avrebbe bisogno di un nuovo innesto nella retroguardia. Mirino puntato in Serie A.

Gattuso ha bisogno di un difensore: cerca un profilo giovane in Serie A

Il calciomercato è sempre vivo e il Valencia di Gennaro Gattuso si prepara a possibili assalti in Serie A. Infatti, secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercatoweb.it, la rosa di Gattuso necessiterebbe di un difensore in più per la retroguardia e il tecnico italiano starebbe osservando alcuni profili in Serie A. Gattuso vorrebbe un difensore giovane su cui investire nel suo Valencia e inevitabilmente il mirino si sposta in Italia dove conosce bene diversi giocatori.