Addio Juve a fine stagione: 26 milioni per il sì

La Juventus pensa già al futuro e l’offerta da 26 milioni che arriva dalla Premier League convince i bianconeri a dirgli addio

Vive uno dei momenti più complicati degli ultimi decenni la Juventus, con i risultati che non arrivano sia in campionato che soprattutto in Champions League, che quest’anno abbandonerà ai gironi. Così il futuro di diversi giocatori viene messo in discussione.

In particolare dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta da 26 milioni che potrebbe convincere sia la Juventus che il giocatore a lasciare i bianconeri.

Calciomercato Juventus, addio Szczesny: offerta dalla Premier che convince tutti

In casa Juventus potrebbe cambiare molto il prossimo anno. Dopo un inizio di stagione disastroso i bianconeri faticano a rialzarsi, così il futuro di diversi protagonisti potrebbe cambiare il prossimo anno. In particolare quello di Wojciech Szczesny, il cui contratto con la Juventus scadrà nel 2024.

Dalla Premier League sono diversi i club interessati al portiere polacco, in particolare a seguirlo da tempo è il Newcastle. Il club inglese potrebbe così offrire 18 milioni alla Juventus e un contratto da 8 milioni a stagione al portiere, che potrebbe convincerlo a spingere per la cessione. Anche la società bianconera potrebbe convincersi vista la situazione contrattuale. Dunque una situazione da tenere d’occhio per il prossimo calciomercato estivo.