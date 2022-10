Bonucci e Alex Sandro addio, Allegri ha i sostituti

La Juventus prepara la rivoluzione in vista delle prossime sessioni di mercato

Indubbiamente la Juventus è chiamata a intervenire sul mercato, viste le attuali difficoltà tattiche e di prestazioni.

Il problema non è legato solo a quanto visto sul campo, ma c’è probabilmente qualcosa di ambientale all’interno della società, cosa su cui però il mercato può poco. Saranno almeno due i giocatori a lasciare la Juventus tra qualche mese e la dirigenza sta pianificando due colpi di livello per far compiere un salto di qualità alla squadra. Risulta quindi necessario intervenire soprattutto nel reparto difensivo, dal momento che la retroguardia sembra la principale responsabile dei goal presi dalla Juventus.

Addio Bonucci e Alex Sandro, Allegri ha due colpi in canna

A fine stagione Leonardo Bonucci e Alex Sandro lasceranno la Juventus. Anche se il primo ha il contratto in scadenza nel 2024, il secondo non rinnoverà per certo e sarà libero di firmare per altre squadre già a gennaio. Lo stesso destino che avrà N’Dicka, infatti il centrale dell’Eintracht Francoforte non ha alcuna intenzione di accordarsi per il rinnovo con la squadra tedesca e la Juventus potrebbe intavolare delle trattative già in inverno. Il difensore centrale di 23 anni sarebbe il profilo ideale per la Juve, sia per qualità che per l’intento di ringiovanire la difesa. Per quanto riguarda la fascia invece la dirigenza sta premendo forte per le prestazioni di Grimaldo, ventisettenne terzino attualmente in forza al Benfica. Il suo rinnovo è in forte dubbio e anche qui la dirigenza juventina è pronta ad intavolare discorsi contrattuali il prima possibile. Di certo la Juventus dovrà muoversi in gran fretta, perché la concorrenza per i due calciatori è ampia e vede numerose big d’Europa fronteggiarsi in un testa a testa dove sarà solo un fattore a decidere: la volontà del terzino e del difensore centrale.