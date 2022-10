Maldini chiama Ancelotti: arriva al Milan a gennaio

Il Milan disegna le prossime mosse di calciomercato, tra gennaio e giugno: occasione dal Real Madrid di Carlo Ancelotti

Domani sera il Milan affronterà, allo Stadio Bentegodi, l’Hellas Verona del neo arrivato Bocchetti. Il mister, che ha avuto un breve passato da calciatore in rossonero, proverà a fermare la squadra di Pioli lanciatissima in Serie A all’inseguimento del Napoli.

I rossoneri studiano, inoltre, quelli che potrebbero essere i colpi che il calciomercato, già nel mese di gennaio, riserveranno alla rosa campione d’Italia.

Dest delude: il Milan corre ai ripari

E l’occasione giusta può arrivare direttamente da Madrid, da una vecchia conoscenza del mondo rossonero: Carlo Ancelotti. È chiaro come tra le esigenze del Milan vi sia l’arrivo di un rinforzo sulla corsia di destra della difesa, visto che Calabria rimarrà fuori per diversi mesi e Dest sta deludendo su ogni fronte. Il terzino, arrivato in prestito dal Barcellona, potrebbe interrompere il prestito e tornare già ad inizio 2023 in Catalogna, lasciando spazio ad un nuovo innesto da consegnare nelle prime settimane a mister Pioli. Ed il nome giusto può essere quello di Alvaro Odriozola che, dopo la buona stagione in prestito alla Fiorentina, è ritornato alla corte dell’allenatore di Reggiolo senza però trovare praticamente mai spazio.

Nemmeno una presa con i ‘Blancos’ e l’addio in prestito, con il nuovo anno, pare quasi scontato. Maldini ci proverebbe in prestito secco con diritto di riscatto da esercitare durante la prossima estate, quando mancherà solo un anno alla scadenza contrattuale di Odriozola con la società di Florentino Perez. 6-7 milioni, a fine stagione, potrebbero bastare per convincere il Real Madrid a cedere a titolo definitivo Odriozola.

Le grandi manovre di mercato del Milan ripartiranno, inevitabilmente, dalla corsia di destra. Odriozola tra le opzioni del Milan per rimpiazzare subito l’infortunato Calabria.