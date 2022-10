La Juventus è pronta a scambiarlo: affare internazionale

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe intenzione di scambiare Moise Kean, attaccante bianconero, con un giocatore di un top club europeo: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, domani pomeriggio, sfiderà all’Olimpico Grande Torino il Toro di Ivan Juric. I bianconeri, reduci dal tonfo decisamente imbarazzante in casa del Maccabi Haifa, devono riscattarsi nella stracittadina torinese.

Angel Di Maria, stella arrivata a parametro zero nell’ultima estate di calciomercato, sarebbe rientrato dalla squalifica proprio contro il Torino se non fosse stato per l’infortunio muscolare patito proprio in Israele. Una tegola non indifferente per la Vecchia Signora che potrebbe schierare dal primo minuto, un po’ a sorpresa, Moise Kean, attaccante italiano che ha vestito le casacche internazionali dell’Everton e del PSG, soprattutto in terra francese il classe 2000 ha mostrato qualità che poi non è più riuscito a replicare. E’ per questo che la Juventus, nelle prossime sessioni di calciomercato, potrebbe anche pensare sulla possibilità di lasciar andare Kean. L’attaccante italiano non ha mai davvero inciso da quando è tornato alla Continassa, ma sarà necessario trovare un club disposto a scommettere su un cavallo pazzo come l’ex Toffees.

Calciomercato Juventus, pronto lo scambio per Kean

La Juventus, per riuscire a liberarsi di Kean, potrebbe anche metterlo sul piatto per uno scambio. L’idea della Vecchia Signora, forse già per gennaio, sarebbe quella di bussare in casa del Bayern Monaco per arrivare al cartellino di Benjamin Pavard. Il terzino destro francese, in scadenza di contratto nel 2024 con il club bavarese, sarebbe l’uomo giusto per rivoluzionare la batteria degli esterni e la Juventus potrebbe offrire Kean al Bayern in cambio. Una proposta che, almeno per il momento, non sembra allettare troppo la squadra tedesca, che ha già a disposizione un grande parco attaccanti.