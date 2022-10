Ronaldo-Vlahovic crisi e destino incrociato: affare da 70 milioni

Cristiano Ronaldo e Dusan Vlahovic, seppur con modalità e motivazioni completamente diverse, sono due centravanti che vivono momenti piuttosto complicati. Dall’Inghilterra potrebbero anche pensare di incrociarne i destini

Il ruolo del centravanti è estremamente delicato e ruota tantissimo attorno al periodo più o meno positivo dal punto di vista realizzativo. Lo sanno bene Cristiano Ronaldo e Dusan Vlahovic, due attaccanti in crisi di rendimento che per motivi differenti stanno vivendo una prima parte di stagione piuttosto complicata. A far storcere il naso sono maggiormente i numeri di CR7, fermo ad appena due gol in questa annata, dei quali uno in Premier League dove si è sbloccato solo di recente contro l’Everton, e l’altro peraltro su rigore in Europa League contro il piccolo Sheriff.

Troppo poco per chi come Ronaldo ci ha sempre abituati a standard realizzativi elevatissimi. Il nuovo ciclo di ten Hag al Manchester United non si sposa benissimo con il fenomeno lusitano che per tutta l’estate è sembrato un partente con la valigia in mano. Alla fine è dovuto rimanere ai ‘Red Devils’ dove però sta incontrando grosse difficoltà a farsi largo nelle gerarchie del tecnico olandese che gli ha riservato finora anche tanta panchina.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e Ronaldo crisi a distanza: l’uno l’erede dell’altro

Ronaldo è rimasto a secco anche ieri contro l’Omonia Nicosia, stessa sorte toccata nella sua partita europea a Dusan Vlahovic, irriconoscibile sia contro il Maccabi che contro il Milan dove è stato tra i peggiori in campo. Il giovane serbo, che arrivò alla Juventus lo scorso gennaio proprio ereditando la 7 di Ronaldo sta vivendo un inizio ricco di critiche e con pochissime chance. Il gioco della squadra di Allegri non favorisce troppo le caratteristiche dell’attaccante ex Fiorentina che ha messo a segno 5 gol in Serie A e uno in Champions, comunque troppo poco.

La crisi del gol li accomuna, così come il destino juventino e chissà che anche in futuro non possano incrociare ancora indirettamente le proprie strade. A gennaio o al più tardi a fine stagione Ronaldo lascerà lo United che dovrà quindi andare a caccia di un nuovo attaccante più giovane. Il profilo di Vlahovic, in crisi e voglioso di dimostrare potrebbe fare al caso di ten Hag. Impossibile pensare ad una suggestione del genere per meno di 70 milioni ma per il serbo molto dipenderà dal prosieguo della stagione con la Juve: la missione è chiamata riscatto, sia personale che di squadra.