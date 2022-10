La Juve su Kvaratskhelia: indiscrezione pazzesca e Sarri sapeva tutto

Dalla Juventus al Napoli, il retroscena di mercato su Kvaratskhelia fa gioire gli azzurri: Sarri ci aveva visto lungo

Momenti decisamente diversi quelli che Napoli e Juventus, a due mesi dall’inizio della stagione, stanno vivendo. Se gli azzurri hanno già superato il girone di Champions qualificandosi agli ottavi di finale e sono primi in Serie A, per la ‘Vecchia Signora’ si tratta di una delle parentesi più buie della storia recente.

Delusioni in Europa e 10 punti di distacco dalla squadra di Spalletti: un’altra sconfitta, però, è già arrivata in sede di calciomercato.

Juve, altro rimpianto: lo voleva Sarri

Nel biennio bianconero tra 2019 e 2021, Maurizio Sarri non ha lasciato il segno. Non quanto avrebbe voluto, anche in ottica mercato. Perchè Khvicha Kvaratskhelia avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus, per decisa volontà del tecnico ex Napoli. Sarri, infatti, aveva suggerito il nome del gioiello georgiano ai vertici juventini che non avevano però raccolto l’assist dell’allenatore, rapito dal talento del Rubin Kazan. Kvaratskhelia in questa stagione ha già segnato 15 gol con 9 assist, tra campionato e Champions League, con 24 apparizioni complessive.

Numeri favolosi che aumentano il rimpianto per un’operazione che, a costi anche più contenuti, avrebbe riservato un futuro differente all’attacco della Juventus.

Un consiglio totalmente ignorato dalla ‘Vecchia Signora’: a adesso a godere delle prestazioni di Kvaratskhelia sarà soltanto il Napoli.