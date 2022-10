Sboccia un nuovo talento: la Juve sfida cinque big

Il calciatore è stato prelevato a sorpresa da una piccola realtà di Liga spagnola, con Juve e tante altre big europee disposte a fare di tutto

È stato definito da molti il nuovo ‘Marquinhos’, tanto da essere stato blindato dal Santos con una clausola da 70 milioni di euro onde evitare che gli avidi top club europei potessero giocare di forza e strapparlo prematuramente. Eppure il destino ha voluto giocare in favore dell’Almeria, piccola realtà di Liga spagnola, che infine l’ha spuntata su tutte le altre per soli 7 milioni di euro ed una bella percentuale del 20% sulla futura rivendita del cartellino.

Come sia riuscita una neopromossa a concludere l’affare per il giovane Kaiky non è affatto un mistero: la società è nelle mani del secondo colosso saudita dopo il Pif, nelle cui mani oggi sono racchiuse le sorti del Newcastle. L’Almeria, in altri termini, è in rapidissima ascesa. E con essa il suo talento. A soli 20 anni ha già calcato 6 volte i campi della massima serie spagnola, attirando a sé ancor più pretendenti di quante non ne avesse in precedenza.

Calciomercato, Kaiky piace anche alla Juve ma è tutto PSG-Almeria

Il paragone al difensore centrale del PSG, suo capitano e simbolo della Nazionale brasiliana, piace e non poco. Così come piace anche l’accostamento ai colori del club francese nelle mani di Al-Khelaifi, a caccia dell’uomo perfetto per sostituire l’uscente Sergio Ramos il prossimo giugno. Certo il suo contratto riporta 2028 come data di scadenza, ma non è detto che l’Almeria non decida di farlo crescere ancora per innalzarne il valore e generare plusvalenza. Come riportato dai colleghi di ‘calciomercato.it‘, in questo scenario le altre pretendenti Manchester United, Arsenal, Ajax, Juventus e Chelsea possono davvero poco. Meglio virare su altri obiettivi.