Il Milan ai milanisti: colpaccio grazie a Ballo-Tourè

Il Milan si guarda intorno e valuta il colpo per il prossimo calciomercato estivo: scambio con Ballo-Tourè all’orizzonte

La sconfitta contro il Chelsea è ormai acqua passata, il Milan di Stefano Pioli vuole subito tornare a vincere a partire dal match di Serie A, previsto per domenica sera al ‘Bentegodi’, contro l’Hellas Verona. Tra le priorità di Maldini e Massara resta tuttavia il calciomercato che, a gennaio ma soprattutto la prossima estate, registrerà non pochi cambiamenti alla rosa a disposizione dell’allenatore emiliano.

Ed in tal senso la carta vincente per uno dei primissimi colpi del 2023/24 dei rossoneri può essere Fodè Ballo-Tourè.

Ballo-Tourè in Serie A: addio con lo scambio

Se n’era parlato a lungo il passato, data una simpatia sin dall’infanzia per i colori rossoneri. Adesso, però, Tommaso Augello può finalmente vestire la maglia del Milan. Il talentuoso terzino della Sampdoria, reduce da 10 presenze con 2 assist vincenti, vive un inizio di stagione davvero complicato in maglia blucerchiata. Nonostante le prestazioni convincenti del classe 1994, il destino della squadra di Stankovic è tutto in salita: al termine dell’attuale stagione, soprattutto in caso di Serie B, il terzino milanese potrebbe dire addio e accettare la corte del ‘Diavolo’.

La dirigenza del Milan valuta l’arrivo di un nuovo vice Theo Hernandez, con Fodè Ballo-Tourè che non ha sempre convinto e potrebbe partire a giugno. Ecco perché l’ex Monaco rappresenterebbe una carta davvero interessante per la società ligure, che sostituirebbe così ed in modo immediato lo stesso Augello. Entrambi in scadenza il 30 giugno 2025, sia l’italiano che il francese di origini senegalesi hanno una valutazione simile, vicina ai 6-7 milioni di euro.

Uno scenario, per l’estate 2023, che può quindi regalare a Pioli una nuova freccia da alternare a Theo Hernandez: Ballo-Tourè la pedina giusta per convincere la Sampdoria a lasciar partire Augello, in direzione Milanello.