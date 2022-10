Ancelotti alza la posta, saluta l’Inter in estate

La partita di ieri tra Barcellona e Inter ha regalato spettacolo e divertimento sugli spalti e fuori

Sembrava mettersi male per l’Inter di Inzaghi quando Dembelè ha insaccato la rete dell’1-0 nel primo tempo.

Ma l’Inter invece ha prodotto un bel gioco e numerose occasioni, se poi consideriamo che giocare al Camp Nou è cosa ardua per chiunque. Quando all’88’ Gosens ha messo a segno la rete del 2-3 sembrava compiuta l’impresa, ma poi Lewandovsky ha rovinato la festa durante il secondo minuto di recupero. I ragazzi di Inzaghi hanno riacciuffato il pareggio iniziale grazie a Barella, che alla fine dei conti è risultato essere il migliore in campo e la cosa non è passata inosservata a una vecchia conoscenza del campionato italiano. Sta per arrivare un’offerta…

Ancelotti lo vuole in estate

Carlo Ancelotti ha avuto tutto il tempo di ammirare la partita di ieri sera tra i blaugrana e l’Inter. Uno dei suoi osservati speciali è stato Nicolò Barella, obiettivo da sempre seguito in casa Real Madrid. Il mister dei blancos farebbe carte false per averlo e la dirigenze madrilena starebbe preparando una super offerta per la prossima estate. Ieri Barella è stato decisivo, non solo per il goal, ma perché migliore in campo grazie al suo lavoro a centrocampo. Il Real Madrid starebbe pensando a una cifra tra i 60 e i 70 milioni da presentare a Zhang, anche se i nerazzurri valutano Barella un po’ di più (80). Tuttavia Inzaghi non può stare tranquillo, perché il Real ha un fascino particolare e anche la volontà di Barella potrebbe fare la differenza in una eventuale trattativa. Sono 3 sia i goal, sia gli assist in 12 partite per il centrocampista sardo, numeri che sicuramente attestano uno stato di forma ottimale. Nel Real Madrid, Barella potrebbe trovare spazio facilmente viste le sue caratteristiche e l’età è quella giusta per compiere un salto di qualità importante.