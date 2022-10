Skriniar è ancora in bilico tra rinnovo e addio ma intanto l’Inter ha individuato un possibile sostituto in Premier League

L’Inter è ufficialmente uscita dalla crisi. La prestazione di ieri al Camp Nou contro il Barcellona è una di quelle che può cambiare completamente la stagione.

Uscire da uno stadio del genere col rammarico di non aver vinto la partita lascia intendere che la squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata. Se la vittoria dell’andata contro il Barcellona, seguita da quella col Sassuolo, poteva essere un segnale, il pareggio di ieri è stata la conferma definitiva. Adesso i nerazzurri sono padroni del proprio destino e la qualificazione dipenderà dalla vittoria a San Siro contro il Viktoria Plzen. Tante note positive nell’Inter del Camp Nou, dal gol ritrovato di Lautaro Martinez a quello di Robin Gosens, fino alle prestazioni superlative di Bastoni e Skriniar. Quest’ultimo continua ad essere protagonista di alcune voci di mercato ma l’Inter non ha intenzione di farsi distrarre.

Inter, Skriniar in bilico, Marotta pesca in Premier: occhi su Aké del Man.City

Intanto, però, l’Inter sta sondando il terreno per un nuovo difensore, non necessariamente come vice Skriniar ma anche come rinforzo vero e proprio. Il rinnovo di Skriniar è ancora in ballo ma nel frattempo la società nerazzurra ha messo nel mirino, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, il centrale difensivo olandese di origini ivoriane, Nathan Aké.

Il difensore classe ’95 è arrivato al Manchester City nel 2020 che ha investito 40 milioni di sterline per prelevarlo dal Bournemouth. In queste stagioni si è messo in mostra sotto la gestione di Guardiola ma, vista la tanta concorrenza, non sempre è riuscito a emergere e ad acquisire un ruolo da protagonista nei citizens. La voglia di essere un perno della propria squadra potrebbe portalo a cambiare aria e a scegliere la Serie A, nonostante il contratto che lo lega al City fino al 2025. Per l’Inter non è un’operazione facile e potrebbe richiedere un esborso di circa 30 milioni di euro.