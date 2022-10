La furia di Nedved si abbatte sulla Juventus: decisione presa

Un vero e proprio caos, la Juventus vive una situazione decisamente complicata: arriva lo sfogo del vicepresidente bianconero

La realtà che sta vivendo la Juventus è difficile. I recenti ko con Milan e Maccabi Haifa hanno fatto sprofondare morale e ambizioni della squadra di Allegri, reduce da un inizio di stagione tra i peggiori della recente storia bianconera. Adesso bisognerà rimboccarsi le maniche, a maggior ragione in vista della sfida di campionato contro il Torino.

Il derby della Mole all’orizzonte, sullo sfondo però c’è la rabbia di Pavel Nedved. Il vicepresidente della Juventus, stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, starebbe valutando decisioni drastiche nell’immediato.

Juventus, retroscena Nedved: niente rinnovo

Un pugno duro per dare un segnale. La rosea sottolinea come l’ex ‘Furia Ceca’ abbia intenzione di riportare l’attenzione sulle cose importanti per una società gloriosa e storicamente vincente come la Juventus. Le questioni economiche risultano essere assolutamente secondarie, va messa in primo piano sia la dignità che il bene del club torinese. Nell’anno del centenario, poi, la Juventus non può più permettersi certe figure e gli atteggiamenti non consoni, da ora in avanti, non saranno più tollerati.

Nedved, inoltre, avrebbe rincarato la dose, aggiungendo altre parole di fuoco. Messi in standby le questioni legate ad alcuni rinnovi, discorso che vale anche per chi come Danilo aveva già cominciato a trattare con la società bianconera.

Adesso il focus sarà solo sui risultati, in campo, per raddrizzare una stagione che rischia di essere considerata già ad ottobre un fallimento.