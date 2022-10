Quaranta milioni buttati: il rimpianto di Allegri ha un nome e cognome

Massimiliano Allegri sta attraversando un momento terribile alla guida della Juventus: ora c’è un rimpianto

In estate c’era grande entusiasmo con gli arrivi di Pogba e Di Maria, tra gli altri: ora l’inizio stagionale è stato terribile con numerosi risultati negativi collezionati finora.

In Champions League l’eliminazione è ad un passo per la compagine bianconera, che è caduta anche in casa del Maccabi. In estate c’è stato grande entusiamo con il ritorno di Paul Pogba, ancora ai box per infortunio, e quello di Di Maria, che si è infortunato ancora una volta. Un inizio terribile per i bianconeri che ora dovranno trovare risultati positivi per evitare il peggio. C’è un rimpianto in casa Juventus con il mancato arrivo di Giacomo Raspadori, che ora sta segnando gol importanti con la maglia del Napoli.

Juventus, Raspadori che rimpianto: soldi per Kean

Giacomo Raspadori ha fatto la sua scelta, ossia quella di sposare il progetto del Napoli. Lo stesso attaccante emiliano sta conquistando tutti a suon di gol importantissimi, anche in Champions League con le sue prime apparizioni da sogno nella massima competizione europea. Un rimpianto anche economico per la società torinese, che con quei soldi dovrà pagare ormai Moise Kean, ormai fuori dal progetto tecnico della Juventus. Quaranta milioni così buttati, in un certo senso, per pagare l’attaccante nativo di Asti, che ormai ha perso fiducia e stabilità all’interno della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.