“È l’incubo dell’Inter”: flop totale, Inzaghi non ha scelta

L’Inter strappa un ottimo pareggio in casa del Barcellona: ora Inzaghi ha fatto una scelta, la situazione per i nerazzurri

Ancora novità importanti in casa Inter. Un risultato importante contro il Barcellona per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Lo stesso allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ha fatto una scelta decisiva ancora una volta.

Inzaghi ha scelto ancora una volta Onana tra i pali: ora la decisione è questa visto che non ci dovrebbe essere più alternanza in porta. Così ai microfoni di Radio Radio il giornalista, Stefano Agresti, ha rivelato il suo punto di vista per quanto riguarda questo dualismo in porta: “Handanovic quando fa una parata ti meraviglia, ma non perché ha fatto chissà quale parata, ma perché ha fatto una parata”.

Successivamente ha spiegato nello specifico: “Onana non è un fenomeno, non lo diventerà. Ma è un portiere moderno, ha molto presenze e non è paragonabile ad Handanovic che ormai non esce più. Lui è l’incubo dell’Inter da tre anni. C’è una differenza netta”.

Inter, Inzaghi dice addio al dualismo in porta

Così il giornalista Furio Focolari è dello stesso avviso del suo collega rivelando ai microfoni di Radio Radio ciò che si farà in casa nerazzurra: “Onana meglio di Handanovic ora, ma non è un gran portiere. Rocambolesco, teatrale però ora la squadra si sente più sicura. Con Handanovic non si sentiva più sicuro nessuno. Quello di tre anni fa è migliore di Onana, ma oggi non è più proponibile”.