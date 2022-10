Offerta monstre in arrivo: Antonio Conte trema

I top club europei sono al lavoro per cercare di rinforzare le rose a disposizione dei loro allenatori.

I più grandi top club europei, stanno già pensando al mercato che verrà per cercare di rinforzare le proprie rose. Un club molto attivo è il Bayern Monaco, che sta cercando un bomber da poter inserire nel reparto offensivo di Julian Nagelsmann. A tal proposito, il club bavarese sembrerebbe aver individuato il profilo perfetto da inserire nello scacchiere del tecnico tedesco.

Stiamo parlando dell’attaccante del Tottenham e della nazionale inglese Harry Kane, che ha attirato su di se l’interesse del club tedesco. L’esigenza di inserire un grande attaccante, nasce dai pochi goal arrivati dalla fase offensiva e, sopratutto, dalla terza posizione in classifica a 4 punti di distanza dall’Union Berlino primo a quota 20 punti. Dopo aver perso Lewandowski andato al Barcellona nel mercato estivo, i bavaresi sono pronti a fare follie per cercare di portare il bomber degli spurs a Monaco.

Il Bayern piomba su Kane: offerta monstre per il Tottenham

Come detto, il Bayern è pronto a fare follie per assicurarsi il forte attaccante. Stando a quanto riportato da tz.de, i bavaresi sarebbero pronti a presentarsi alla porta degli inglesi con un’offerta di poco superiore a 88 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro. Un’offerta faraonica che il club di Premier League prenderà sicuramente in considerazione.

Harry Kane in una recente dichiarazione ha affermato che il Bayern è un club importantissimo, ma che al momento è concentrato soltanto sul Tottenham. Per il ragazzo misurarsi in un nuovo campionato e in un nuovo club, potrebbe essere stimolante tanto da portarlo ad accettare il club tedesco. Per Antonio Conte perdere il proprio bomber sarebbe un problema non da poco ma, il Bayern, sembra aver deciso di tentare l’affondo. L’erede di Robert Lewandowski potrebbe arrivare in Baviera a breve.