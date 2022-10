Pazzesco intreccio tra bomber: Vlahovic va dal grande ex

Incrocio tra bomber che coinvolge Dusan Vlahovic: la Premier League lo chiama

Il Tottenham di Antonio Conte scende in campo questa sera contro l’Eintracht Francoforte nella 4° giornata di Champions League.

Una partita fondamentale per il discorso qualificazione: gli Spurs hanno totalizzato 4 punti nelle prime 3 partite e devono fare i conti anche con l’Olympique Marsiglia e lo Sporting. Intanto il Tottenham lavora anche in chiave mercato ed è già proiettato al prossimo mercato estivo dove è alta la probabilità per Conte di perdere il suo bomber Harry Kane. Il centravanti inglese ha molte richieste in Premier League e non solo e con il contratto in scadenza nel 2024 il Tottenham potrebbe decidere di cederlo a giugno per non perderlo a parametro zero l’anno dopo. Con l’incasso di Kane, gli Spurs potrebbero tentare un assalto concreto al big di Serie A.

Tottenham, con l’incasso di Kane assalto a Vlahovic

Il Tottenham con l’incasso dell’eventuale cessione di Harry Kane tenterebbe l’assalto al bomber della Juventus Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo vive un momento di grande difficoltà con i bianconeri che si trovano in una crisi profonda. Ciò nonostante l’ex Fiorentina ha già collezionato 6 gol in stagione tra campionato e Champions League, dimostrando di essere una garanzia dal punto di vista realizzativo.

In termini di età il Tottenham andrebbe a prendere un calciatore più giovane di 7 anni rispetto a Kane, un acquisto non solo per il presente, ma anche per il futuro. Vlahovic, inoltre, conosce bene Conte che in Serie A ha avuto modo di ammirarlo più volte. La Juventus, però, non lascerebbe andare il classe 2000 per meno di 90 milioni di euro.