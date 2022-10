No alla Premier League, sta aspettando l’esonero di Allegri

È crisi totale in casa Juventus: dopo il clamoroso ko contro il Maccabi Haifa, ecco il possibile erede di Allegri

Non c’è pace in casa Juventus. Sabato c’è il Torino ma intanto le sconfitte con Milan, e soprattutto Macabi, pesano come un macigno sulla testa di Massimiliano Allegri. Un inizio di stagione che va oltre la delusione: la corsa scudetto pare ora un miraggio, superare il girone di Champions League è al momento molto improbabile.

Ed il destino del ‘Conte Max’, tra improbabili conferme del presidente Agnelli ed una squadra che non risponde più sul rettangolo verde, pare già segnato. Ecco quindi spuntare l’ex Real Madrid per la panchina della ‘Vecchia Signora’.

Addio Allegri: spunta l’ex Real

Guillem Balague, su Twitter, ha rivelato quello che potrebbe essere un importante indizio di mercato per la Juventus. Julen Lopetegui, esonerato pochi giorni fa dal Siviglia, avrebbe infatti rifiutato l’ipotesi Premier League. Il tecnico spagnolo non pare convinto, come viene riportato, dalla pista che lo porterebbe sulla panchina del Wolverhampton. Lopetegui aspetta altro: e da questo punto di vista, l’ipotesi Juventus rischia di essere un qualcosa di concreto in tempi relativamente brevi.

L’allenatore 56enne potrebbe essere proposto alla società bianconera, nel caso in cui il presidente Andrea Agnelli decida di cambiare la guida tecnica della Juventus. Il futuro di Allegri pare sempre più in bilico, visti i recenti risultati e le prospettive che appaiono decisamente fumose in vista del futuro.

Lopetegui potrebbe essere l’occasione giusta, di stampo internazionale, per rimpiazzare subito il tecnico livornese.