L’Inter ha trovato il nuovo bomber: è lui l’erede di Dzeko

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino Memphis Depay, attaccante in forza al Barcellona di Xavi: le ultimissime notizie di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, fra pochissimi minuti, sfiderà al Camp Nou il Barcellona di Xavi in occasione della quarta giornata del gironcino di Champions League.

I nerazzurri devono riuscire a strappare un punto nella bolgia catalana per alzare vertiginosamente le probabilità di passare il turno nella massima competizione europea. Una situazione che sembrava davvero insperata fino allo scorso lunedì quando c’era un’Inter in piena crisi, reduce dalla sconfitta pesante con la Roma, e con il Barcellona che arrivava a San Siro per dominare il campo e il risultato. Invece una prestazione di carattere e un gol pesantissimo di Calhanoglu hanno rovesciato le sorti di una gara che sembrava già scritta, ma anche e soprattutto della corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions. Ora però c’è la gara di ritorno con il Barcellona che ha creato un clima davvero da finalissima per questa sfida, la tensione è alle stelle, ma anche in questi casi, tiene banco la questione calciomercato, soprattutto per la prossima estate.

Calciomercato Inter, Marotta può pescare proprio un giocatore del Barcellona

Al termine della stagione, Edin Dzeko, uno dei titolari di stasera, dovrebbe lasciare l’Inter a parametro zero vista la scadenza del suo contratto. In caso di mancato rinnovo, i nerazzurri dovrebbero trovare un altro bomber, magari di esperienza, che possa garantire gol e personalità nella stagione successiva. Il nome caldo potrebbe essere quello di Memphis Depay, attaccante attualmente proprio in forza al Barcellona. Il giocatore olandese, anch’egli in scadenza di contratto, potrebbe arrivare a parametro zero con l’Inter che vorrebbe beffare la concorrenza anche delle big di Serie A come Milan e Juventus.