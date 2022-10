Milinkovic alla Juventus, rispunta la contropartita

Milinkovic alla Juventus, non è ancora finita: rispunta la contropartita per convincere Sarri e il presidente Lotito

Nicolò Fagioli è uno degli oggetti misteriosi dell’inizio di stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. In estate il centrocampista è rimasto a Torino e ha rinnovato con il club bianconero.

“Sono contento della scelta fatta con la mia famiglia e la società. L’anno scorso alla Cremonese è stato importantissimo, spero di ritagliarmi il mio spazio durante l’anno”, ha dichiarato il talento nelle scorse settimane. Tuttavia, Fagioli non ha ancora trovato spazio nel centrocampo di Allegri, facendo solo alcune apparizioni in uscita dalla panchina. Il giocatore, di fatto, è attualmente in fondo alle gerarchie del tecnico, superato anche da Miretti. “Sappiamo come è fatto Gianluca e conosciamo molto il suo valore. Spero che riesca a ritagliarsi lo spazio nella squadra di Spalletti. Ma se non fosse così siamo pronti a riaverlo con noi. Identico discorso per Nicolò Fagioli. Appena finita la scorsa stagione avevamo in mente di richiamare tutti i giovani che avevamo in prestito. Alcuni club hanno voluto trattenerli”. Il ds della Cremonese ha già aperto al suo eventuale ritorno a gennaio. Ma non solo il club lombardo: per Fagioli potrebbe infatti tornare di moda anche la Lazio.

Calciomercato Juventus, Fagioli sacrificabile per Milinkovic-Savic

La Juventus non ha intenzione di mollare Sergej Milinkovic-Savic. Tra le possibili contropartite tecniche, anche Fagioli diventerebbe così sacrificabile per arrivare al serbo: come noto, Lotito non fa sconti e chiede ben oltre i 50 milioni di euro. Già in estate l’ex Cremonese è stato accostato alla Lazio ed è un profilo gradito a Maurizio Sarri. Staremo a vedere.