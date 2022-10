Cuadrado saluta la Juve: firma con la rivale

La Juventus è pronta a salutare Cuadrado: scenario clamoroso per il prossimo calciomercato estivo, rispunta la rivale

È chiaramente un momento delicato quello che, da alcune settimane a questa parte, la Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo. La classifica non sorride ai bianconeri, il distacco di ben 10 punti dal Napoli capolista inizia già a pesare quando siamo solo a metà ottobre.

Ma i piani della ‘Vecchia Signora’ vanno ben oltre questa stagione ed il calcio giocato, visto che molto tra gennaio e giugno potrebbe cambiare agli ordini di Massimiliano Allegri.

Una nuova rivoluzione è attesa, dunque, e tra i possibili addii sembrerebbe avvicinarsi con prepotenza quello di Juan Cuadrado. Il laterale colombiano, dopo aver rinnovato con la Juventus con un’opzione automatica fino al 30 giugno 2023, non ha successivamente trovato l’accordo per evitare l’addio a zero a fine stagione. Un divorzio quasi inevitabile, ‘provato’ anche dalla sostituzione effettuata da Allegri nella ripresa contro il Milan. Il 34enne sudamericano sa di poter dare ancora molto ma sia il feeling con l’allenatore livornese che la complicata situazione vissuta dalla Juventus, lo stanno allontanando quasi definitivamente dai colori bianconeri.

E la sua prossima squadra potrebbe essere ancora in Serie A, con un suggestivo e gradito ritorno in uno dei club nei quali ha mostrato le sue giocate migliori. Si tratta della Fiorentina che potrebbe cogliere al volo l’occasione, a zero, di riabbracciare il classe ’88 che dal luglio 2012 al gennaio 2015 ha vestito la maglia viola. I rapporti tra l’agente di Cuadrado Alessandro Lucci ed il ds del club di Commisso, Daniele Pradè, sono eccellenti.

Ecco perché una seconda avventura in toscana, per il terzino, potrebbe essere più vicina del previsto.