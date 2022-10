Conte firma: 90 milioni per lo ‘scippo’ a Juve e Inter

Il tecnico salentino può prolungare il contratto col Tottenham in scadenza a giugno. Doppio colpo in Serie A

Altro che ritorno in Italia, alla Juventus, Antonio Conte può invece proseguire l’avventura al Tottenham rinnovando il contratto in scadenza a giugno. Il progetto degli ‘Spurs’ è solido, ci sono le risorse per alzare ulteriormente il livello della rosa. C’è Paratici, una garanzia per lo stesso leccese, a cui l’ex dirigente bianconero potrebbe regalare due big della nostra Serie A.

Non c’è due senza tre. Dopo Bentancur e Kulusevski, il Ds dei londinesi potrebbe provare a prendere un altro calciatore de ‘La Vecchia Signora’. Nella fattispecie Manuel Locatelli, il quale ha perso centralità nei piani di Allegri e forse anche del club presieduto da Andrea Agnelli. A Torino il classe ’98 non è mai riuscito a ripetere le prestazioni di Sassuolo, finendo nel mirino dei tifosi e, appunto, indietro le gerarchie dell’allenatore livornese.

TRENTA MILIONI PER LOCATELLI – Paratici continua però a stimarlo e in estate, se non addirittura già nel calciomercato di gennaio potrebbe andare all’assalto del suo cartellino con una proposta da 30 milioni di euro cash.

Calciomercato Inter e Juventus, Paratici ci prova: 90 milioni per Locatelli e Lautaro

La ‘missione’ italiana di Paratici potrebbe avere l’Inter come seconda tappa. Obiettivo, il vecchio ‘pallino’ Lautaro Martinez per il quale ci provò nell’estate 2020 quando si era appena insediato in quel di Londra. Al tempo si spinse fino a 90 milioni, adesso invece l’offerta potrebbe essere non superiore ai 60 milioni di euro.