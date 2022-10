Lo offrono al Milan: la doppietta stuzzica Maldini

Una giovane pedina sarebbe stata offerta al Milan, in vista delle prossime sessioni di calciomercato: Paolo Maldini tentato dalla doppietta

Quando c’è Milan-Juventus è bene rimanere estremamente concentrati sulla partita e non farsi distrarre da altre tematiche. I rossoneri guidati da Pioli hanno affrontato, fra le mura amiche di San Siro, ‘La Vecchia Signora’ targata Massimiliano Allegri, un match che senza dubbio toglie sempre tantissime energie dal punto di vista psicofisico.

Ma il calendario ora è fitto di impegni e non permette di fermarsi a riflettere più di tanto su ciò che è stato. Bisogna guardare avanti, con la truppa rossonera che martedì se la vedrà faccia a faccia col Chelsea di Potter. C’è grande voglia di riscatto, dopo il netto 3 a 0 subito a Stamford Bridge. La dirigenza capitanata da Maldini e Massara, dal canto suo, pensa anche al calciomercato in ottica futuro. In particolare, sarebbe stato offerto al ‘Diavolo’ il cartellino di Ferran Jutglà. Parliamo di una giovane punta centrale – classe ’99 – di proprietà del Club Brugge, da cui i rossoneri si sono assicurati le prestazioni di Charles De Ketelaere in estate.

Calciomercato Milan, offerto Jutglà

Pare che la proposta sia arrivata dagli agenti di Davide Calabria, che viene assistito dalla stessa agenzia che gestisce i contratti dell’attaccante spagnolo (YOU FIRST). Scuola Barcellona, questo calciatore può agire anche da esterno oltre che da punta. Profilo di grande tecnica e con una valutazione sui 10-15 milioni, potenzialmente ideale per il progetto del Milan. Chissà che l’affare non possa davvero concretizzarsi nei mesi a venire.