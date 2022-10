Non solo Juventus e Milan: Simeone si inserisce per il gioiello

Il calciomercato di Juventus e Milan potrebbe infiammarsi attorno a un giovane gioiello: ma a inserirsi è anche Simeone

Il calciomercato anche in questo momento in cui i club sono impegnati in tante partite tra campionato e coppe è sempre attivo. Milan e Juventus questa sera si sfideranno in campionato in un big match molto importante per entrambe le squadre.

I due club italiani però sono pronti a sfidarsi anche in chiave calciomercato per un gioiello che in Europa sta stupendo tutti soprattutto in Champions League. Tra Juventus e Milan però si inserisce l’Atletico Madrid di Simeone.

Simeone si inserisce per Okafor: sfida a Juventus e Milan

Una delle sorprese di questa nuova stagione di Champions League è senza dubbio il Salisburgo. Per ora gli austriaci sono in testa al girone davanti a Milan e Chelsea, e in particolare c’è un giocatore che continua a mettersi in evidenza a suon di gol.

Stiamo parlando di Noah Okafor, che nella competizione europea ha segnato tre gol in tre partite, mentre nel campionato austriaco ne ha segnati cinque in nove partite. Numeri importanti per un classe 2000 che è già finito nel mirino della Juventus e del Milan in Italia. A sfidare le due italiane però potrebbe essere l’Atletico Madrid di Simeone, sempre attento ai giovani talenti sul mercato.